Lula engasga e é acudido por Dilma; veja as imagens

BRASÍLIA - Na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social no Palácio, nesta terça-feira, 15, no Palácio do Planato, o presidente Luiz inácio Lula da Silva comemorou a retomada do PIB e que afirmou que o Brasil superou a crise financeira. As comemorações de Lula só foram interrompidas por uma singela pastilha Valda.

O presidente engasgou ao ingerir o doce e foi acudido pela ministra da Casa-Civil e sua provável candidata para a eleição do ano que vem, Dilma Roussef.

Para que a pastilha parasse de incomodar, Lula, um pouco vermelho devido ao pequeno mal-estar, tomou um gole de água.

Sempre apoiada por Lula, dessa vez foi Dilma que o auxiliou. A ministra ganhou um beijo de agradecimento do presidente do Brasil.