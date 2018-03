Lula, enfim, aparece na praia de Inema, em Salvador

Foi sob um céu parcialmente nublado e de sunga vermelha que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez sua estréia na Praia de Inema, na Base Naval de Aratu, em Salvador (BA), na manhã desta segunda-feira, 5. Lula apareceu acompanhado dos familiares às 9 horas e passou a maior parte do tempo sentado sob a grande mangueira que sombreia parte da faixa de areia. Aparentemente descontraído, Lula brincou por cerca de uma hora com um dos netos no tranquilo mar da Baía de Todos os Santos. Pareceu não ligar para as dezenas de pessoas, entre repórteres, fotógrafos e curiosos, que se aglomeraram ao longo do píer da Praia de São Tomé de Paripe, vizinho da praia militar. Muitos nutriam esperança de tirar uma foto ou conseguir um aceno do presidente, mas a distância entre o píer e o trecho da praia usado pela família presidencial, cerca de um quilômetro, impediu as pessoas até de identificar Lula a olho nu. A dica de que Lula visitaria a praia veio dos fuzileiros navais que vigiam a área. Primeiro, eles limparam a areia, logo ao amanhecer. Mais tarde, determinaram que os barcos que fazem o trajeto Paripe-Ilha da Maré, a partir do píer, fizessem uma alteração na rota das viagens, para não passar na frente da faixa de areia ocupada pelos visitantes de Inema - o que fez com que o trecho ganhasse cerca de 500 metros, segundo os tripulantes das embarcações. Segundo novas informações, não oficialmente confirmadas, o presidente e os familiares ficam até sábado descansando na praia, antes de voltar a Brasília.