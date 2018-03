Lula encontra-se com Paes e Eike Batista no Rio O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva encontrou-se na manhã desta quinta-feira com o prefeito Eduardo Paes (PMDB), no Rio. Em seguida, fez uma visita às obras do Porto do Açu, na cidade de São João da Barra, acompanhado do empresário Eike Batista. A prefeitura e o Instituto Lula não divulgaram o teor da conversa de Lula e Paes, ex-adversários e aliados desde a primeira eleição do prefeito, em 2008. Segundo a assessoria do Instituto, Eike Batista, controlador da empresa LLX, responsável pelo porto, há muito tempo convidava Lula para visitar as obras. O ex-presidente chegou ao Rio na noite de quarta-feira (23) e voltou na tarde desta quinta a São Paulo.