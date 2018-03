Lula encontra Mendes e Tarso para 'aparar arestas' André Dusek/AE O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu na noite desta terça-feira, 15, no Palácio do Planalto, com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, e com o ministro da Justiça, Tarso Genro. Veja também: Mendes diz que Tarso não tem 'competência para julgar' sua decisão Senado vai barrar pedido de impeachment de Mendes Impeachment não tem cabimento, diz presidente do STF Presidente do STF justifica libertação de Dantas Opine sobre nova decisão que dá liberdade a Dantas Entenda como funcionava o esquema criminoso Veja as principais operações da PF desde 2003 As prisões de Daniel Dantas A previsão era de que o presidente do STF, crítico das ações da Polícia Federal acompanhadas pela tevê, propusesse a Lula, na audiência, mudanças na legislação sobre abusos de poder. Mendes e Genro divergiram publicamente sobre a atuação da PF na Operação Satiagraha.