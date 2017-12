Lula encomenda estudo sobre custo do transporte ferroviário O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encomendou um estudo para saber por que os preços das tarifas de transporte ferroviário de carga são tão próximas ao frete rodoviário. Em tese, o transporte por ferrovia deveria ser bem mais barato do que aquele feito por caminhões, explicou o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Oliveira Passos. "O presidente demonstrou sua preocupação", disse o ministro. Ele disse que sua equipe vai estudar o assunto. O problema foi levado a Lula por produtores de soja, segundo informou Passos. Ele não confirmou se o autor da reclamação teria sido o governador do Mato Grosso, Blairo Maggi, grande produtor do grão. O custo do transporte ferroviário foi um dos temas discutidos ontem, na terceira reunião de Lula com seus ministros para montar sua agenda na área de infra-estrutrura para os próximos quatro anos. A primeira delas, na sexta-feira passada, foi centrada nos entraves da legislação ambiental. Na quarta-feira, foram analisadas as propostas para a área de eletricidade, petróleo e saneamento. Nesta quinta, foi a vez da área de transportes, na qual a prioridade será facilitar o escoamento da produção. Não houve decisão quanto aos volumes de investimento para a área em 2007. O Mato Grosso, porém, será beneficiado com outra obra de porte: o asfaltamento da BR 163, que corta o Estado. Segundo Passos, ela será asfaltada com recursos do Orçamento e já há mais de R$ 100 milhões reservados para esse fim. Essa rodovia já foi candidata a ser concedida à iniciativa privada, depois figurou entre os projetos a serem tocados por meio de Parceria Público-Privada (PPP). Agora, foi acertado que a verba para asfaltá-la sairá dos cofres públicos. A obra foi incluída no Projeto Piloto de Investimentos (PPI), onde estão as prioridades do governo.