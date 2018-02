Lula encerra hoje em Angola sua sétima visita à África O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em Luanda, capital de Angola, onde almoça hoje com o presidente angolano José Eduardo dos Santos, depois de ser recebido em sessão solene da Assembléia Nacional, no Palácio dos Congressos. Ao final do dia, Lula participa da cerimônia de encerramento do seminário iniciado ontem na capital angolana, com empresários angolanos e brasileiros, encerrando sua sétima visita a países da África. O presidente embarca no final do dia para Brasília, aonde chega por volta da meia-noite.