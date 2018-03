Lula encerra férias na Bahia e volta para Brasília O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encerrou ontem suas férias e embarcou no início da noite rumo a Brasília. Ele foi acompanhado até o aeroporto pelo governador da Bahia, Jaques Wagner, e pelo ex-ministro Waldir Pires. Lula recebeu de Wagner um presente enviado pelo ex-ministro Gilberto Gil, mas não o abriu antes do embarque. No último dia de férias em Salvador, choveu bastante na Praia de Inema, onde fica a Base Naval de Aratu, local em que o presidente e sua família passaram a semana. Por volta das 10h30, quando o sol ameaçou sair, Lula, vestiu um colete salva-vidas e embarcou em um bote, junto com três homens. Percorreu cerca de um quilômetro no mar, até a ponte da Usina Siderúrgica da Bahia (Usiba), e contemplou a paisagem por alguns minutos. Na volta, pediu que o motor do bote fosse desligado, para que pudesse remar. A instrução durou pouco: logo, a chuva voltou e o motor foi religado, para que a viagem fosse mais rápida.