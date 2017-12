Lula encerra Conferência Nacional dos direitos do Idoso O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa hoje do encerramento da 1ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, às 9 horas, no Hotel Nacional. O ministro da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Paulo Vannuchi, estará presente à cerimônia. O encontro começou na terça-feira (23) com o objetivo de definir estratégias para a implementação de uma rede de proteção e defesa das pessoas da terceira idade. Nos quatro dias do evento, cerca de 400 delegados de todo o País discutiram temas como educação, cultura e lazer, financiamento e orçamento público das ações necessárias para a efetivação dos direitos das pessoas idosas, violência e maus tratos contra idosos, previdência social e atenção a saúde para a terceira idade e envelhecimento e gênero, entre outros assuntos.