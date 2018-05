Lula empossa substituto de Múcio hoje

O novo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que assume no lugar de Múcio - indicado para o Tribunal de Contas da União (TCU) -, toma posse hoje à tarde, no Palácio do Itamaraty. No final da tarde, o presidente receberá homenagem da Associação Internacional de Radiodifusão pelo reconhecimento à sua postura de respeito à liberdade de imprensa.

A agenda inclui ainda despachos com o ministro das Comunicações, Hélio Costa, e embarque para São Paulo, onde amanhã cumprirá agenda em São Bernardo do Campo e depois no Rio de Janeiro, de onde embarcará para Copenhagen, na Dinamarca.