Lula empossa Stephanes, Marta e Mares Guia nesta sexta O deputado Reinhold Stephanes (PMDB-PR) assume nesta sexta-feira, 23, o Ministério da Agricultura com pedido de trégua à bancada ruralista no Congresso, que se mobilizou contra sua nomeação. Além do novo ministro da Agricultura, Lula também empossa, às 10 horas, Marta Suplicy, na pasta do Turismo, e Walfrido Mares Guia, na de Relações Institucionais. A posse do novo ministro do Desenvolvimento e Comércio Exterior, Miguel Jorge, deve ocorrer apenas na próxima semana. Na última quinta-feira, o jornalista Franklin Martins aceitou o convite do presidente Lula para ser o ministro encarregado da área de comunicação social do governo. O novo formato da pasta será definido na próxima semana, quando Martins tomará posse. Desenvolvimento Antes mesmo da posse, Jorge fará parte de uma missão de representantes do governo e de empresários ao Uruguai, no domingo. A pedido de Lula, acompanhará o atual ministro, Luiz Fernando Furlan, que presidirá a missão. O grupo será formado por 30 empresários dos setores de construção civil, automotivo, têxtil e da estatal Embraer. Vice-presidente do Santander e membro do Conselho Consultivo do Grupo Estado, Miguel Jorge é jornalista e foi editor-chefe do Estado. Ele manteve encontro com Lula na quarta-feira, quando foi convidado para a vaga de Furlan. Panos quentes na Agricultura Ministro da Previdência nos governos Fernando Collor e Fernando Henrique e presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no governo Geisel, Stephanes assume fazendo um aceno aos ruralistas. ?Quando fui nomeado ministro da Previdência, muitos reclamaram que eu era médico?, disse. ?Mas aquilo foi quase um acidente de percurso, minha origem mesmo é a agricultura.? Após encontro com presidente Lula na noite da quinta-feira, 22, ele disse estar tranqüilo para conversar, pois é ?profissional? do setor: ?Tenho a disposição do diálogo e do entendimento, de ouvir muito?. A escolha do novo ministro da Agricultura foi a mais tumultuada da reforma da equipe. Antes dele, Lula chegou a indicar o deputado Odílio Balbinotti (PMDB-PR), a pedido de Requião e do governador de Mato Grosso, Blairo Maggi (PR). O presidente recuou diante de denúncias de irregularidades que pesavam contra o parlamentar. Uma ´visitinha´ no Turismo Um dia antes de tomar posse como ministra do Turismo, a ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy (PT) uniu-se com Walfrido Mares Guia - a quem vai substituir - para se informar sobre suas novas tarefas. Ela, que estréia nesta sexta-feira na Esplanada, não parava de fazer perguntas. Ele, deixando o Turismo para assumir a coordenação política do governo, derramava-se em gentilezas. Sempre destacando que aprendeu a ?confiar, delegar e cobrar resultados?, ele escalou um time de quatro auxiliares para explicar a ela tudo sobre a pasta, tintim por tintim. ?O Turismo não tem agenda negativa: é só alegria?, foi logo avisando. Texto ampliado às 10h22