Lula empossa novo chefe da Advocacia Geral da União O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu posse nesta segunda-feira, 12, ao novo ministro-chefe da Advocacia Geral da União (AGU), José Antonio Toffoli, ex-advogado de Lula e ex-subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil. Toffoli é o primeiro ministro empossado por Lula em seu segundo mandato. Em um rápido discurso, em cerimônia transmitida apenas pelo sistema interno do Palácio do Planalto, Lula fez elogios ao ministro Álvaro Augusto Ribeiro da Costa, que deixa o cargo. De acordo com o presidente, Ribeiro garantiu que a União não perdesse "milhões" em processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF). Lula disse ainda que Ribeiro só estava deixando o cargo porque pretende viajar e ter novas experiências. Para Toffoli, o presidente antecipou que ele enfrentará "muitos problemas", inclusive, em relação à categoria da advocacia geral, que reivindica um reajuste salarial. Também participaram da cerimônia o vice-presidente da República, José Alencar, e o ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos. A nomeação de Toffoli para o cargo foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. A cerimônia de posse começou às 11 horas. Às 14h30, Ribeiro transmitirá o cargo oficialmente a Toffoli, na Procuradoria-Geral da União. (Colaborou Neri Vitor Eich)