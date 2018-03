Lula embarca para SP preocupado com Alencar

Um repórter perguntou se o problema de saúde do vice era um dos motivos da antecipação da volta. O presidente afirmou que sim, que era um dos motivos. Se o Brasil ganhasse a Copa do Mundo, Lula voltaria logo depois do jogo para dar tempo de receber o time campeão no Palácio da Alvorada, na segunda-feira. Se a seleção brasileira fosse vice-campeão, Lula só retornaria na manhã de segunda.

Convidado de honra da Fifa para acompanhar a partida final da Copa da África do Sul, Lula decidiu antecipar o retorno após a eliminação do Brasil nas quartas de final pela Holanda. A ausência do presidente brasileiro no evento irritou cartolas da Fifa, assim como suas declarações a favor de mandatos de no máximo oito anos para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), comandada por Ricardo Teixeira há 21 anos.

Na noite de ontem, num jantar oferecido pelo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, Lula conversou com o presidente da Fifa, Joseph Blatter. Ele evitou dar detalhes da conversa, apenas relatou que voltará a se encontrar com Blatter em setembro, possivelmente no Brasil.