Lula embarca hoje para NY, onde recebe prêmio da ONU O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda particular hoje em São Paulo. Segundo a assessoria da Presidência da República, o único compromisso de Lula hoje é o embarque, às 15 horas (de Brasília), para Nova York, onde irá participar da 63ª sessão da Assembléia Geral das Organizações das Nações Unidas (ONU). A chegada de Lula em Nova York está prevista para as 23 horas de hoje. Amanhã, o presidente participará, às 11 horas, do lançamento da campanha "Brasil Sensacional", da Embratur, no New York Palace Hotel. Às 17 horas, Lula participará do Evento de Alto Nível sobre as Necessidades de Desenvolvimento da África. Logo em seguida, às 18h, Lula irá receber o prêmio IPS International Achievement Award 2007, em cerimônia na sede da ONU. O prêmio reconhece o trabalho de indivíduos e organizações que lutam por justiça social e política no mundo. Às 20h, o presidente será condecorado com a Insígnia de Ouro da Sociedade das Américas e do Conselho das Américas, durante jantar em sua homenagem.