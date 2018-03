Lula embarca em Salvador com destino a Brasília O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou hoje na Base Aérea de Salvador com destino a Brasília. Segundo informações da Presidência, Lula deverá desembarcar em Brasília às 21 horas e se dirigir para a Granja do Torto. O presidente passou os últimos dias na Base Naval de Aratu, próximo a Salvador. Ele passou o réveillon na ilha de Fernando de Noronha. O primeiro compromisso oficial do presidente será a abertura da Couromoda, no Anhembi, em São Paulo. Na terça-feira pela manhã, em Brasília, Lula reúne no Palácio do Planalto o grupo de coordenação política do governo.