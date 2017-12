Lula elogia Jaques Wagner e cita José Dirceu O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez elogios ao ex-ministro Jaques Wagner, que deixa a Secretaria de Relações Institucionais para se candidatar ao governo da Bahia, ao dar posse aos novos integrantes da sua equipe. Ele disse que Tarso Genro, o substituto de Wagner, "já pega o caminho "meio asfaltado". Lula citou - o que não fazia há muito tempo - o ex-ministro-chefe da Casa Civil José Dirceu, que teve seu mandato cassado por suposto envolvimento com o esquema do mensalão. "Eu vou torcer para que ele (Tarso Genro) faça mais do que você (Jaques Wagner) fez", disse, no discurso feito de improviso. E, se dirigindo para Wagner, continuou: "Você já fez a trilha que foi aberta num primeiro momento pelo José Dirceu e pelo Aldo (Aldo Rebelo, atual presidente da Câmara, ex-ministro da Coordenação Política). "O Tarso está pegando o caminho meio asfaltado". Ainda no discurso, Lula agradeceu, também, ao vice-presidente José Alencar pelo tempo que ocupou o Ministério da Defesa, ressaltando que escolheu Alencar para assumir a pasta responsável pelas três forças militares porque ele era o segundo homem mais importante da República, e o ministério não é uma pasta inferior. O presidente queixou-se da pequena cobertura feita pela imprensa do trabalhos de investigação de irregularidades feito pela Controladoria-Geral da União. Ao dar posse aos novos ministros que assumem o lugar daqueles que vão disputar cargos eletivos em outubro, Lula destacou a atuação dos técnicos da CGU no combate à corrupção em 981 municípios brasileiros. "A sociedade brasileira ainda não foi informada pela imprensa do trabalho feito na Controladoria-Geral", reclamou o presidente. Ao elogiar Waldir Pires que está deixando a chefia da CGU para assumir o Ministério da Defesa, Lula ressaltou, no entanto, que o trabalho da Controladoria não tem como principal objetivo a punição, "não é sair por aí fazendo denúncias contra qualquer prefeitura". "A nossa idéia era corrigir e permitir que não mais fossem cometidos erros", esclareceu.