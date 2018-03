Lula elogia esforços para libertação de presos cubanos Alvo de críticas internacionais por sua relação estreita com a ditadura de Cuba, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou hoje os esforços da igreja católica e do governo espanhol para libertação de presos políticos na ilha. Ele insinuou que o Brasil participou secretamente das negociações. "Agimos do mesmo modo como ajudamos a libertar uma jornalista francesa que estava presa no Irã e a seguir, em relação a três cidadãos americanos", disse. Depois de visita à ilha, em março, Lula comparou presos políticos de cuba a criminosos.