Lula elogia entrada da Venezuela no Mercosul O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou a decisão do Congresso de aprovar a entrada da Venezuela no Mercosul e disse esperar que todos os demais países da América do Sul venham a aderir ao bloco. "Estou convencido que o senadores brasileiros, depois das discussões já realizadas, amadureceram suas decisões. E a grande maioria tem consciência da importância dessa adesão", disse Lula, durante cerimônia de inauguração do novo Consulado-Geral do Brasil em Caracas, ao comentar o aval dado pelo Senado à entrada do país caribenho no Mercosul.