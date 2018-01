Lula elogia defesa da seleção, mas faz ressalvas ao ataque O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou a defesa da seleção brasileira na vitória de 3 a 0 contra Gana, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, e fez ressalvas à atuação de Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho. Em entrevista à Radiobrás no Palácio da Alvorada, onde assistiu ao jogo com 21 ministros e o vice-presidente José Alencar, Lula elogiou especialmente o goleiro Dida e os zagueiros Lúcio e Juan. Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho jogaram bem, mas poderiam ter jogado melhor, na avaliação do presidente. A uma pergunta se preferia que a seleção enfrentasse a França ou a Espanha nas quartas de final, Lula preferiu não arriscar palpite. O presidente, que sempre tenta demonstrar que entende tudo de futebol, disse que os adversários é que têm de estar preocupados. Lula ressaltou que a seleção está pronta para ser campeã. Lula aconselhou os jogadores do Brasil a terem "muita humildade, muita serenidade e não perder a cabeça nunca". O presidente disse que ficou muito satisfeito com o resultado e que o Brasil está melhorando a cada jogo. "Vi todos os jogos possíveis, e o Brasil tende a melhorar", observou o presidente, que avalia que os demais times jogaram o máximo que sabem, mas que o Brasil só jogou 60% a 70% do que pode jogar. Dos ministros convidados por Lula, apenas Paulo Sérgio Passos, dos Transportes, não compareceu ao cinema do Palácio da Alvorada no início desta tarde. Atualizado às 17h10 com novas informações