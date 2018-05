Lula: eleição não pode atrapalhar momento vivido no País O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje que o processo eleitoral não pode atrapalhar o momento vivido pelo Brasil. "Queria pedir uma coisa: não deixem que o processo eleitoral estrague o que está acontecendo no Brasil, estamos em um momento excepcional e precisa de continuidade. No que depender de mim, todos os avanços serão mantidos", afirmou.