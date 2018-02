Lula: eleição de Dilma representa desejo de continuidade Depois de um intervalo de quase três meses de campanha eleitoral e às vésperas de embarcar para Moçambique e para a Coreia do Sul, onde participa ao lado da presidente eleita, Dilma Rousseff (PT), da reunião de líderes do G-20, o grupo das maiores economias do mundo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje, no programa de rádio Café com o Presidente, que o Brasil que sai das urnas nessas eleições gerais é o que apostou na continuidade (de seu governo).