Lula é visto de sunga após mergulho no mar do Guarujá

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi visto neste sábado, 9, caminhando após um mergulho no mar da Praia do Monduba, dentro do Forte dos Andradas, em Guarujá (SP). Lula e a primeira-dama, Marisa Letícia, estão passando férias no local e ficam até domingo, 10. Barcos da Marinha impedem o acesso da imprensa e de turistas às proximidades da praia. Foto: Dida Sampaio/AE Na quinta-feira, 7, pela terceira vez durante sua estada no Forte dos Andradas, o presidente se recusou a receber seu irmão caçula, Germano Inácio da Silva, de 42 anos. Em todas as suas tentativas, Germano foi barrado pelos militares na porta do Forte, que disseram que encaminhariam o pedido à segurança do presidente e depois entrariam em contato. "Não me ligaram, por isso voltei para ver se hoje ele pode me receber", disse Germano na última quinta-feira. Foto: Dida Sampaio/AE Segundo Germano, o motivo da visita é fazer certos agradecimentos a Lula. "Ele sabe do que se trata", disse Germano. Além disso, ele quer cobrar de Lula mais atenção à família e uma reunião dos filhos de Aristides Inácio da Silva, o pai dos dois. Ao todo são 11 irmãos. Nathan quer agradecer pelo computador e o uniforme do Corinthians dados pelo tio presidente no ano passado.