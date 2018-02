Lula e Uribe se encontram em seminário em SP

Depois, já no Gabinete Regional da Presidência, o presidente brasileiro recebe empresários japoneses. A agenda também prevê audiências de Lula com o presidente do Conselho de Administração da Odebrecht, Emílio Odebrecht, e com o ministro do Esporte, Orlando Silva.

No final da tarde, Lula tem encontro marcado com o presidente da Vale, Roger Agnelli, que tem sido pressionado pelo governo a investir mais em siderurgia dentro do País e com possível taxação nas exportações de minério de ferro. O encontro, também em São Paulo, foi anunciado pelo próprio presidente na semana passada, quando visita obras de transposição do Rio São Francisco, no sertão pernambucano.

À noite, o presidente comparece à cerimônia de premiação As Empresas Mais Admiradas no Brasil - 2009, conferido pela revista "Carta Capital". Lula deve estar de volta a Brasília pouco antes da meia-noite.