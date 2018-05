Lula e Unger discutem plano de Defesa no Planalto O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discute desde a manhã de hoje, no Palácio do Planalto, o plano de Estratégia Nacional de Defesa que está sendo apresentado pelo ministro de Assuntos Estratégicos, Roberto Mangabeira Unger. Com uma forte crise de alergia, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, teve que deixar a reunião antes do término. Segundo sua assessoria, Jobim cancelou sua agenda de hoje e de amanhã. Com isso, o ministro da Defesa não deverá acompanhar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na viagem que fará esta noite para o Amazonas, onde amanhã, entre outros compromissos, visitará as obras do gasoduto Coari-Manaus. O plano de Estratégia Nacional de Defesa foi elaborado por Jobim e Mangabeira Unger e trata da reorganização das Forças Armadas e da indústria de defesa.