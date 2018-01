Lula e Temer parabenizam Dilma pelos 66 anos via redes sociais

São Paulo - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Michel Temer parabenizaram a presidente Dilma Rousseff pelo seu aniversário. Ela completa 66 anos neste sábado, 14, e permaneceu no seu apartamento, em Porto Alegre (RS), onde recebeu flores e presentes, segundo a imprensa local.

Ontem, Lula parabenizou Dilma pessoalmente durante cerimônia de inauguração do Hospital de Clínicas Municipal José Alencar, conforme informações da assessoria do ex-presidente. "Feliz aniversário, presidenta! #DiaDaDilma", mencionou Lula, hoje, no seu perfil no Facebook.

Mais cedo, Michel Temer, também mencionou o aniversário de Dilma no microblog Twitter: "Parabéns, presidenta @dilmabr. Que Deus a ilumine para continuar a fazer este excelente governo que tantas coisas boas traz aos brasileiros".

Além de Lula e Temer, o Partido dos Trabalhadores fez um post a respeito do aniversário de Dilma. "É hoje, o aniversário da Presidenta do Brasil Dilma Rousseff. Felicidades e grande disposição para continuar trabalhando pelo povo".