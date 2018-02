Lula e Temer conversam sobre importância de PMDB em 2010

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez nesta quarta-feira, 10, mais um aceno para atrair o PMDB a uma aliança formal do partido no apoio à candidata Dilma Rousseff, ministra da Casa Civil, à sua sucessão. Lula chamou o presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), presidente licenciado no partido, ao Palácio da Alvorada para uma conversa eleitoral na qual manifestou a importância do partido na sucessão.

Interlocutores de Temer afirmaram que não chegou a ser uma rodada de negociação, e sim mais um gesto de Lula no sentido de manter o diálogo e a proximidade com o PMDB. O encontro de Lula com Temer foi no Palácio da Alvorada.