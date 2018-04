Lula é submetido a exames e vai passar a noite no hospital

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva passará a noite desta segunda-feira, 12, no Hospital Sírio-Libanês e, dependendo do resultado da série de exames a que está sendo submetido, realiza na terça-feira, 3, a terceira sessão de quimioterapia para tratamento do câncer na laringe. A informação é do cardiologista e médico pessoal de Lula, Roberto Kalil Filho.

Segundo Kalil, a equipe médica está otimista quanto à regressão do tamanho do tumor, diagnosticado em outubro. A equipe é formada por Kalil, pelos oncologistas Paulo Hoff e Artur Katz e pelo especialista em cirurgia de cabeça e pescoço Luiz Paulo Kowalski. Lula chegou ao hospital por volta das 7h30.

O ex-presidente iniciou nesta manhã uma série de procedimentos, como uma laringoscopia e uma tomografia, para verificar se o tumor regrediu. Será realizado ainda um PET Scan, procedimento que serve para detecção precoce de tumores ou novos focos. A bateria de exames irá se estender até as 16 horas e às 18 horas os médicos concedem entrevista coletiva para comentar os resultados.

Nesse domingo, 11, o ex-presidente disse estar confiante em relação à eficácia do tratamento.