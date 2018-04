Lula e Serra repetem promessa de fábrica em MG Uma semana após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmar a construção de uma fábrica de amônia para fertilizantes da Petrobras em Uberaba (MG) - já prevista no Plano de Aceleração do Crescimento 2 (PAC 2) -, o candidato de oposição à Presidência José Serra (PSDB) tratou a obra como um anúncio já garantido por ele anteriormente. "Isso não é compromisso, é um anúncio de quando me reuni com o (governador de Minas Gerais, Antonio) Anastasia e com o (ex-governador) Aécio (Neves) e eles me apresentaram os problemas de Minas", disse Serra em visita à cidade mineira. "Vamos fazer, e o Triângulo Mineiro terá sua fábrica de fertilizantes," afirmou.