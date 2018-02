Lula e Sarkozy se reúnem na terça na Guiana Francesa O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da França, Nicolas Sarkozy, discutirão na próxima terça-feira, em São Jorge do Oiapoque, uma pequena cidade da Guiana Francesa, cooperação nas áreas ambiental, militar, nuclear e de infra-estrutura. Durante a visita, Lula e Sarkozy vão lançar a pedra fundamental de uma ponte de 400 metros de extensão, orçada em R$ 38,6 milhões, sobre o rio Oiapoque, que ligará a cidade ultramar francesa à brasileira Oiapoque, no Amapá. Em entrevista, o porta-voz do Palácio do Planalto, Marcelo Baumbach, informou que Lula pode comentar com Sarkozy sobre a rodada comercial de Doha e o pleito brasileiro de reduzir os subsídios agrícolas dos países desenvolvidos. Lula embarcará para o Oiapoque às 8 horas de terça-feira. Fará a travessia de barco do rio Oiapoque, e será recebido às 11h30 no porto de São Jorge pelo presidente francês. Na sede da prefeitura da cidade, às 12 horas, Lula e Sarkozy devem discutir os acordos de defesa na Amazônia e projetos de inovação tecnológica. A construção de um submarino nuclear pelos dois países não é um tema "preponderante" da agenda, disse o porta-voz Marcelo Baumbach. O assunto foi discutido em Paris, na semana passada, pelo ministro da Defesa, Nelson Jobim. Os dois presidentes almoçarão ainda em São Jorge por volta de 13h30.