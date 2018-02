Lula e Sarkozy se reúnem na Guiana Francesa em fevereiro O presidente francês Nicolas Sarkozy vai receber o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 12 de fevereiro na Guiana Francesa, confirmaram autoridades brasileiras e francesas. O encontro deverá ser em Saint-Georges do Oiapoque, na fronteira entre a Guiana e o Brasil, onde os dois presidentes vão tratar da construção de uma ponte no rio Oiapoque cuja inauguração está prevista para o final de 2010. Devem conversar ainda sobre a extração ilegal de ouro. A extração de ouro estará na "ordem do dia da viagem do presidente Nicolas Sarkozy que eu acompanharei em fevereiro à Guiana onde teremos um encontro com o presidente Lula", disse em Paris Christian Estrosio, secretário de Estado de Ultramar, em entrevista transmitida na Guiana pela rádio pública RFO. "Na Guiana, na maior parte do tempo, a extração de ouro em rios é praticada de forma clandestina, criminosa e muitas vezes em quadrilhas militarizadas vindas do Brasil e do Suriname", disse Estrosio, ao indicar que deverá ser assinado um acordo entre os dois presidentes para combater a prática. No Brasil, a secretaria de imprensa da Presidência informou apenas que o encontro entre Lula e Sarkozy "está previsto". (Reportagem de Laurent Marot)