Lula e Sarkozy assistirão ao desfile militar em Brasília

Inicialmente, o presidente Lula passará as tropas em revista e depois seguirá no Rolls Royce presidencial para a tribuna de honra, nas imediações do Ministério da Defesa, para as honras militares. Lá, assistirá aos alunos que conduzirão as bandeiras dos Estados brasileiros, do Distrito Federal e, em destaque, as do Brasil e da França, país homenageado este ano.

Depois, haverá a execução do Hino Nacional pela banda do 1º Regimento de Cavalaria de Guarda dos Dragões da Independência, com a passagem, em seguida, da Esquadrilha da Fumaça e depois a execução do Hino da Independência. O general Américo Salvador de Oliveira, comandante do Comando Militar do Planalto, em cima de um veículo militar modelo Cascavel, pedirá ao presidente Lula autorização para iniciar a parada cívica militar. As informações são da Agência Brasil.