Lula e Sarkozy assistem ao desfile de 7 de Setembro em Brasília

Lula e Marisa durante desfile, na Esplanada dos Ministérios. Foto: Celso Junior/AE

BRASÍLIA - Cerca de 3,6 mil pessoas devem participar do desfile de 7 de Setembro nesta segunda-feira, em Brasília. 7. O público esperado é de 50 mil pessoas. Ao longo do trajeto, na Esplanada dos Ministérios, foram colocadas bandeiras intercaladas do Brasil e da França, já que este é o Ano da França no Brasil. O presidente francês, Nicolas Sarkozy, assistirá ao desfile como convidado de honra.

Veja galeria de fotos do desfile

Inicialmente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva passará as tropas em revista e depois se dirigirá, no Rolls Royce presidencial, à tribuna de honra localizada nas imediações do Ministério da Defesa para as honras militares. Lá, assistirá aos alunos que conduzirão as bandeiras dos estados brasileiros, do Distrito Federal e, em destaque, as do Brasil e da França, país homenageado este ano.

Depois, haverá a execução do Hino Nacional pela banda do 1º Regimento de Cavalaria de Guarda dos Dragões da Independência, com a passagem, em seguida, da Esquadrilha da Fumaça e depois a execução do Hino da Independência.

O general Américo Salvador de Oliveira, comandante militar do Planalto, em cima de um veículo modelo Cascavel, pedirá ao presidente Lula autorização para iniciar a parada cívico-militar.

Por ser o Ano da França no Brasil desfilarão, entre os militares brasileiros, a banda da Marinha francesa, o 1º Regimento da Guarda Republicana da França e uma tropa da Legião Estrangeira. Foram instalados pelo Exército e pelo governo do Distrito Federal 15 postos de saúde ao longo do trecho onde ocorrerá o desfile.

Há arquibancadas com capacidade para receber entre 40 e 50 mil pessoas, segundo o Palácio do Planalto. De acordo com o capitão do Exército Fábio de Blasi, a equipe de saúde está preparada para atender qualquer eventualidade, incluindo casos suspeitos de influenza A (H1N1) - gripe suína.