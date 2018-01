Lula e Roseana empatados no Centro-Oeste A pesquisa CNT/Sensus divulgada hoje indica que o melhor desempenho do pré-candidato do PT à Presidência da República é na região Nordeste, onde ele lidera com a preferência de 29% dos eleitores. Em segundo, na região, vem a governadora do Maranhão, Roseana Sarney (PFL), com 25,4%. O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PPS), está em terceiro, com 11% - seu melhor desempenho regional. O governador do Rio, Anthony Garotinho (PSB), está em quarto no Nordeste, com 9,1% da preferência dos eleitores. O ministro da Saúde, José Serra (PSDB), tem 4,8% e o governador de Minas Gerais, Itamar Franco (PMDB), 2,3%. Lula lidera também nos Estados do Sudeste, com 25,1%. Em segundo vem Garotinho, que tem seu melhor desempenho entre as regiões, com 23,2%. Seguem, Roseana com 18%, Serra com 8,7%, Ciro com 4,9% e Itamar com 4,5%. Lula lidera também no Centro-Oeste ao lado de Roseana - ambos têm 24,8% das intenções de voto. Serra tem seu melhor desempenho no Centro-Oeste, com 10,2% das preferências. Ciro tem 8,8%, Garotinho vem em seguida com 8% e Itamar, com 3,6%. Roseana lidera na região Sul com 28%. Lula está com 25%, Garotinho com 8,4%, Serra com 6,8%, Ciro com 5,7% e Itamar com 4,4%. Roseana lidera também no Norte com 27% das preferências. Lula tem 24,3%, Garotinho tem 11,2%, Ciro, 9,2%, Itamar, 4,6%, e Serra, 3,3%. O presidente da CNT, Clésio Andrade, observou que a intenção de voto em Lula na região Sul vem caindo nos últimos meses, prejudicando o desempenho nacional do pré-candidato do PT. Ele avalia que a queda é resultado das denúncias de envolvimento do governo petista no Rio Grande do Sul com o jogo do bicho local. Clésio disse ainda que a queda acentuada das intenções de votos em Itamar é resultado das especulações sobre a aproximação dele com o candidato do PSDB e de sua desistência de disputar a Presidência. "Isso assusta o itamarista que vota contra o governo", disse o presidente da CNT, supondo que os votos em Itamar estejam migrando para Garotinho. Projeto de lei A pesquisa indica ainda que o eleitor discorda do projeto de lei que restringe o acesso dos pequenos partidos à propaganda gratuita na televisão. Mais da metade dos entrevistados (50,8) não concorda com a restrição, que é aceita por 28,8%. Entre os 79,6% de eleitores que se posicionaram sobre o assunto, 72,9% acreditam que essa restrição irá impedir o crescimento dos pequenos partidos, beneficiando os grandes, e 22,8% que não impedirá. Nesse mesmo universo, 30,9% consideram que a restrição impedirá a defesa do direito das minorias, 23% acham que a medida terá como conseqüência a união dos pequenos partidos, 19,4% que enfraquecerá a democracia e 15,4% que facilitará a identificação de propostas. A pesquisa apontou ainda que 54% dos entrevistados consideram que a responsabilidade pelas tragédias provocadas pelas enchentes na região Sudeste é da própria população que não colabora com a preservação das cidades (31,5%), joga lixo nos rios e bueiros (14,3%) e constrói casas nas áreas de risco (8,2%). Outros 31,8% consideram que a responsabilidade é dos governos municipais (12,6%), estaduais (8,8%) e federal (10,4%). A minoria (11,2%) acredita que não existem culpados pois tratam-se de desastres naturais. A pesquisa também indica otimismo do brasileiro em relação à Copa do Mundo de futebol: 62,2% acreditam que a seleção brasileira será a campeã, 10,1% que será a Argentina - primeira colocada nas eliminatórias sul-americanas - e 5,4%, a francesa - atual campeã mundial.