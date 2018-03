Lula e primeira-dama aproveitam dia de sol na Bahia

Mais à vontade do que ontem, o presidente e a mulher chegaram à praia às 10h45 (horário de Brasília), acompanhados pelo chefe da segurança da presidência, general Gonçalves Dias. Sentaram-se sob um toldo instalado na praia e, 15 minutos depois, o casal foi ao mar. Em seguida a primeira-dama, com um maiô acinzentado, voltou à mesa para pegar o chapéu e logo mergulhou novamente.

De sunga azul escura, Lula ficou no mar, aparentemente brincando com peixes. Depois de 20 minutos, o casal voltou à mesa. Lula fez alongamento e deitou-se em uma cadeira reclinável, enquanto Marisa conversava com familiares que chegaram ao longo da manhã à mesa. O presidente, então, juntou-se ao grupo e abriu uma revista - que atraiu a atenção de todos.

Já se iniciava a tarde quando uma integrante da Associação de Apoio e Assessoria a Organizações Sociais do Nordeste (Aanor), Adélia Lima, chegou com um megafone ao píer da vizinha Praia de São Tomé do Paripe, localizada a um quilômetro do ponto onde estava o presidente, para fazer a primeira manifestação popular dirigida a Lula desde sua chegada. Gritou, em vão, tentando chamar a atenção do presidente. "Venho mesmo para incomodar, para chamar a atenção aos nossos problemas sociais", disse. Ao lado dela, simpatizantes do PT instalaram uma bandeira no píer.