Lula é ovacionado ao chegar à festa do PT em Brasília

Dividem o palco com Lula, Marisa, e o presidente do PT, José Eduardo Dutra, os ex-presidentes do partido o ex-ministro José Dirceu e o ex-deputado José Genoíno. Ambos figuram como réus do processo do mensalão, escândalo que desgastou o partido em 2005, no final do primeiro mandato de Lula.

Ao chegar ao evento, José Dirceu afirmou aos jornalistas que a fase de escândalos do partido ainda precisa ser superada. "Precisamos fazer a reforma política, a reforma do estatuto do PT, e precisa ter o julgamento (do mensalão). Eu quero ser julgado, vai fazer quatro anos, em agosto, que a denúncia foi aceita. Não quero que prescreva. Quero ser julgado, eu confio na justiça", concluiu.

O governador de Pernambuco e presidente nacional do PSB, Eduardo Campos, é o único dirigente de partido aliado ao governo Dilma presente no evento. A presidente Dilma deve chegar ao final do evento, para partir o bolo de aniversário junto com Lula.