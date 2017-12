Lula é operado para tirar cisto da pálpebra O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi submetido na manhã de ontem a cirurgia para retirar um cisto causado por terçol na borda da pálpebra direita. A operação foi feita pelo médico Canrobert Oliveira, no Hospital Oftalmológico de Brasília. Por causa da intervenção cirúrgica e da anestesia local, Lula cancelou as audiências que teria no Palácio do Planalto. Com um curativo no olho, ele passou a tarde no Palácio da Alvorada. De lá, recebeu telefonemas do comandante da Aeronáutica, brigadeiro Juniti Saito, sobre as investigações do acidente com o avião da TAM. Em 2004, ele fez uma intervenção parecida, no Hospital-Geral de Brasília.