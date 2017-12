Lula é o melhor presidente que o Brasil já teve, diz Datafolha Luiz Inácio Lula da Silva, que se aproxima do início de seu segundo mandato, é o presidente mais bem avaliado pelos brasileiros, apontou pesquisa Datafolha divulgada neste domingo. Segundo 35% dos entrevistados pelo instituto, ele é o melhor presidente que o Brasil já teve, seguido por Fernando Henrique Cardoso (12%), Juscelino Kubitschek (11%), Getúlio Vargas (8%) e José Sarney (5%). Além disso, o governo Lula é considerado "ótimo ou bom" por 52% dos entrevistados, maior número entre quatro presidentes avaliados desde a redemocratização, de acordo com o Datafolha. Para 34% dos entrevistados, o governo é "regular" e para apenas 14%, "ruim ou péssimo". O pior desempenho de Lula é na área da saúde, que foi apontada por 18% dos entrevistados de forma espontânea. Por outro lado, o melhor desempenho foi no combate à fome, com 17%. A pesquisa Datafolha foi feita no dia 13 de dezembro em 111 municípios de 23 Estados e do Distrito Federal. Foram ouvidas 2.178 pessoas e a margem de erro da sondagem é de dois pontos percentuais.