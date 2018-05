Lula é multado pela 5ª vez por campanha antecipada

Essa é a quinta vez que Lula é multado pelo TSE por ter promovido a candidatura de Dilma Rousseff ao Palácio do Planalto antes do permitido. Pela legislação eleitoral a campanha começa apenas em julho.

A punição foi imposta a Lula a pedido do Democratas. No discurso durante o evento da CUT, o presidente falou sobre as realizações da sua administração e disse que era necessário dar um sequenciamento ao seu governo. Ele também citou Dilma. "É preciso que tenha sequenciamento. Ô Dilma, você viu que eu falei? Sequenciamento."

Apesar de ter multado Lula, Henrique Neves rejeitou um pedido para que Dilma e a CUT também fossem punidos. A vice-procuradora geral eleitoral, Sandra Cureau, também queria que Dilma fosse punida. Para ela, não havia motivos para que a pré-candidata participasse do evento a não ser para fazer campanha, o que ainda não é permitido.

"Levando em conta que a segunda representada é notória candidata ao pleito presidencial, bem como a proximidade do pleito, a simples menção às razões que poderiam levar o eleitor a nela votar - continuidade do governo atual ou ''sequenciamento'' - já caracteriza a propaganda de cunho eleitoral", afirmou Sandra no parecer enviado ao TSE.