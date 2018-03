Lula e ministros teriam destacado 'êxito' em ação da PF O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros da coordenação política avaliaram hoje, em reunião no Palácio do Planalto, como "consistente" e "exitosa" a Operação Satiagraha da Polícia Federal (PF), revelaram fontes da Presidência da República. Contudo, as fontes não confirmaram se houve discussão sobre a suposta preocupação do Planalto com as ligações junto ao governo do sócio-fundador do Banco Opportunity, Daniel Dantas, um dos detidos na Satiagraha. De acordo com o relato das fontes palacianas, Lula e os ministros da coordenação política consideraram um erro da PF a exclusividade dada à TV Globo nas imagens de algumas prisões. O ministro da Justiça, Tarso Genro, detalhou a operação e todos concordaram, de acordo com as fontes, que a Operação Satiagraha - deflagrada para desbaratar um suposto esquema de desvio de verbas públicas, corrupção e lavagem de dinheiro - resultará num inquérito com consistência. Na reunião, o presidente fez um relato da sua viagem à Ásia na semana passada e avaliou positivamente os encontros bilaterais que teve com outros chefes de governo. Lula disse aos ministros, conforme as fontes, que está esgotado o modelo de fórum do G8, que reúne os sete países mais desenvolvidos e a Rússia, que, na sua visão, deve ter mais diálogo com os países emergentes. Na reunião, também foi discutido o procedimento de ministros e assessores do presidente na campanha eleitoral, mas novamente não se chegou a uma decisão sobre uma regra padrão.