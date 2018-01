Lula e ministros se reúnem com governadores do Nordeste

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e mais quatro ministros participam na próxima terça-feira, em Recife, do Fórum de governadores do Nordeste. Segundo informações da Secretaria de Relações Institucionais, um dos principais pontos a serem discutidos no encontro são as possibilidades de avanço na integração produtiva do Nordeste ao Mercosul. Veja Também: Veja os principais pontos da reforma tributária Leia a íntegra da proposta que tramita na Câmara A reunião está marcada para as 15 horas, no Palácio do Campo das Princesas, em Pernambuco. Lula estará acompanhado dos ministros José Múcio Monteiro (da Secretaria de Relações Institucionais), Luiz Carlos Barreto(do Turismo), José Gomes Temporão (da Saúde) e Geddel Vieira Lima (da Integração Nacional). Na segunda-feira, dia 1º, os secretários de Estado dos Estados do Nordeste se reúnem, também em Recife, para discutir a integração de roteiros turísticos da região e o Mercosul, a cobertura da malha aérea nordestina, o projeto de integração de Bacias do São Francisco e a política de recursos hídricos dos governos estaduais.