Lula e ministros discutirão rede pública de TV O ministro das Comunicações, Hélio Costa, disse nesta terça-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva promoverá na próxima semana uma reunião para detalhar o projeto de criação da Rede Nacional de Televisão Pública. Na segunda, o ministro apresentou ao presidente um anteprojeto de criação dessa rede. "O presidente achou muito interessante o esboço que apresentei a ele e me pediu para fazer um projeto definitivo", relatou Costa, ao chegar ao Senado para o lançamento do selo comemorativo do Ano Polar. Segundo Hélio Costa, da reunião com Lula na próxima semana participarão, além dele próprio, a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, e os ministro da Cultura, Gilberto Gil, da Educação, Fernando Haddad, e o da Secretaria Geral da Presidência, Luiz Dulci. "O presidente está muito empenhado em disponibilizar os recursos que vêm com a TV digital, para alavancar uma rede nacional de TV pública", disse o ministro. Com a digitalização do sinal de televisão, aumentará o número de canais disponíveis. De acordo com o decreto que contém as regras de implantação da TV digital já estão previstos quatro canais públicos - a TV do Executivo, da Cultura, da Educação e da Cidadania. Na segunda, o ministro disse que seriam gastos no projeto R$ 250 milhões, dos quais R$ 100 milhões seriam aplicados no primeiro ano, em compra de equipamentos, e os demais R$ 150 milhões, nos três anos seguintes, em expansão da rede. Uma das possibilidades, segundo Hélio Costa, é a de aproveitamento de uma rede já existente, como a da Radiobrás.