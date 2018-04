Lula e ministros acompanham enterro do deputado Adão Pretto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou por volta das 10 horas ao cemitério Jardim da Paz, em Porto Alegre, para acompanhar o sepultamento do deputado federal Adão Pretto (PT-RS), que morreu na quinta-feira, vítima de inflamação do pâncreas. Lula e sete ministros estão na capela do cemitério, onde os movimentos sociais fazem as últimas homenagens ao deputado. Acompanham o presidente os ministros da Justiça, Tarso Genro, Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel, do Planejamento, Paulo Bernardo, da Casa Civil, Dilma Roussef, das Cidades, Márcio Fortes, das Relações Institucionais, José Múcio Teixeira, e da Pesca, Altemir Gregolin.