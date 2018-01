Lula e ministro lamentam morte de Secretária do Bolsa-Família

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulou nota hoje em que lamenta a morte da secretária de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social, Rosani Cunha, ocorrida no sábado, em um acidente de carro na Argentina. Veja também: Secretária do Bolsa-Família morre em acidente na Argentina "A morte da companheira Rosani Cunha deixou-me consternado. Lastimo as circunstâncias trágicas em que ocorreu e a perda de uma servidora pública competente e dedicada, que há quatro anos fazia um trabalho admirável na gestão do Bolsa Família, importantíssimo para os brasileiros mais necessitados. Minhas sinceras homenagens a seus familiares, amigos e ao ministro Patrus Ananias", diz a a nota, divulgada pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto. Gestora Pública do Governo Federal, Rosani assumiu a secretaria do MDS em dezembro de 2004, após trabalhos no Ministério da Saúde e na Secretaria de Coordenação Política da Presidência da República. Bacharel em fisioterapia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Rosani foi assessora da Frente Nacional dos Prefeitos, quando o então prefeito Célio de Castro presidiu a associação. Antes de ingressar no MDS ocupava o cargo de assessora especial na Subchefia de Assuntos Federativos da Secretaria de Coordenação Política da Presidência da República. No acidente, estavam no carro com Rosani, o seu companheiro, Nilson Figueiredo, e um amigo do casal, que sobreviveram ao acidente e estão fora de risco. O ministro Patrus Ananias lamentou a morte da secretária. "Rosani estabeleceu fortes laços de amizades no ministério. Se envolveu completamente conosco e foi uma grande amiga. Gestora competente, lia muito, estudava, entendia de políticas públicas e pensava para frente. Pensava no Bolsa Família no contexto de integração da nossa rede de proteção e promoção social, sempre provocando discussões pertinentes na linha de aperfeiçoamento das nossas políticas", disse. Ele a descreveu como uma pessoa com "competência de gestão, sensibilidade social, com compromisso claro com os pobres, e também uma pensadora, formuladora no campo das políticas sociais". A cerimônia de cremação do corpo de Rosani Cunha está prevista para esta segunda (3), às 17h no cemitério Parque Renascer, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. (ampliada às 14h36)