Lula e Michel Temer acertam encontro para selar aliança

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), acertaram para daqui a duas semanas a reunião com a cúpula do PT e do PMDB para selar o pré-compromisso eleitoral entre os dois partidos para a eleição de 2010.

Como o presidente Lula estará em viagem na próxima semana e ficará fora de Brasília por alguns dias, o encontro será na semana seguinte, ainda em outubro.

Temer telefonou para Lula relatando o jantar da cúpula peemedebista na noite de terça-feira passada, no qual o partido se declarou pronto para fechar o pré-acordo de apoio à candidatura da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, à presidência da República, com a indicação de um peemedebista para ocupar a vice-presidência.