Lula e Marisa pretendem adotar criança O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua mulher, Marisa Letícia da Silva, devem adotar uma criança nos próximos meses. A revelação foi feita pela primeira-dama no último sábado, em entrevista à revista IstoÉ Gente. Após participar de uma festa para crianças carentes na Esplanada dos Ministérios, dona Marisa teria revelado sua intenção à repórter. "Estou procurando uma criança para adotar", disse a primeira-dama. "Se souber de uma, me avise". De acordo com a reportagem, a vontade de adotar um filho teria sido manifestada por dona Marisa antes mesmo do primeiro turno das eleições deste ano. Lula tem três filhos com Marisa - Luiz Cláudio, Fábio e Sandro -, mas o casal possui ainda dois outros filhos de seus relacionamentos anteriores.