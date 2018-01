Lula é mal informado, diz Alckmin O pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desconhece o que acontece em seu governo. O presidenciável tucano já havia mencionado a falta de conhecimento de Lula em relação aos problemas de corrupção durante a administração do petista. Nesta segunda-feira, porém, declarou que seu principal adversário na corrida eleitoral também não tem informações sobre questões relevantes do País, como seria o convênio assinado entre a União e o governo de São Paulo para a construção do Ferroanel no Estado. ?Realmente o presidente está mal informado. Em outubro de 2003, nós assinamos - foi o Anderson Adauto (à época ministro dos Transportes) e o Dario Rais Lopes (secretário do Estado dos Transportes) - o convênio. Fizemos até algumas reuniões, mas nada saiu do papel?, declarou Alckmin. O ex-governador paulista ressaltou que, com base no convênio firmado com a União, o Estado fez até o projeto do trecho sul do Ferroanel em conjunto com o trecho sul do Rodoanel, cujas obras estão previstas para começar ainda neste mês. ?(O que o Lula fala) é extremamente retórico. De novo o discurso e, de prático, não acontece nada?, criticou o pré-candidato.Em seguida, ele explicou que a malha ferroviária é federal e por isso o Estado depende da União para tocar o projeto. Hoje, no programa de rádio Café com o Presidente, Lula classificou de ?insensatez? o fato de os governos anteriores terem deixado de investir em ferrovias. O presidente prometeu resolver ?definitivamente? a questão.