Lula é mais hábil com Congresso, avalia FHC O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse nesta terça-feira que Luiz Inácio Lula da Silva teve "mais sorte" durante seu período de governo do que Dilma Rousseff. A declaração foi dada após um questionamento do programa humorístico CQC, que queria saber quem FHC considerava melhor presidente entre os dois petistas.