Lula é lembrado em inauguração de teleférico no Alemão O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi o grande homenageado hoje durante a inauguração do teleférico do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Sua ausência no evento foi lamentada nos discursos da presidente Dilma Rousseff e do governador fluminense, Sérgio Cabral. Os dois creditaram ao ex-presidente a maior parte dos méritos pela realização das obras do teleférico, apontado por Dilma como símbolo do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).