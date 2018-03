Lula é internado em Recife e cancela viagem a Davos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi internado com uma crise de hipertensão nas primeiras horas desta quinta-feira, no Recife, e cancelou sua viagem a Davos, na Suíça, onde participaria do Fórum Econômico Mundial e receberia o prêmio de Estadista Global.

Lula passou mal quando já estava a bordo de seu avião, prestes para embarcar para a Suíça, e seu médico, Cléber Ferreira, recomendou a internação no Hospital Português, na capital pernambucana.

Segundo Ferreira, o presidente foi submetido a uma série de exames e, por volta das 3h (hora local, 4h em Brasília), sua pressão já havia voltado ao normal. A previsão é de que ele tenha alta ainda na manhã desta quinta-feira.

O presidente, então, deve decidir junto com seus médicos se retorna a Brasília ou se viaja a São Paulo para novos exames.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a assessoria de imprensa da Presidência, Lula já estava "cansado e indisposto" durante os compromissos de sua agenda no Recife, que incluíram a inauguração de uma unidade de pronto-atendimento e um jantar com o governador de Pernambuco, Eduardo Campos.

O presidente foi acompanhado pela ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. Ela desistiu de voltar a Brasília após a internação e o visitou no hospital.

O ministro da Comunicação Social, Franklin Martins, informou que Lula será representado em Davos pelo presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.