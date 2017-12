Lula e governadores voltam a se reunir em 90 dias O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltará a se reunir com os governadores dentro de noventa dias para discutir a questão da educação. "Será uma reunião monotemática", disse o ministro da Fazenda, Guido Mantega, após a reunião com os governadores na Granja do Torto. Mantega e o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, informaram que foram acertadas reuniões periódicas - a cada três meses - entre o presidente e governadores para discutir assuntos de interesse comum. Mantega comentou que a reunião desta terça-feira marca o início da definição de uma agenda nacional para o desenvolvimento.