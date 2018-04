Lula e governadores fecham acordo por progresso do NE O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e governadores presentes na cerimônia de abertura da 1ª Mostra Nacional de Desenvolvimento Regional, em Salvador, assinaram hoje um acordo no qual se comprometem a trabalhar para reduzir as desigualdades na região Nordeste. As metas presentes no Mais Nordeste pela Cidadania incluem reduzir a mortalidade infantil em 5% ao ano e erradicar o sub-registro civil.